Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Киев получит все, что ему необходимо из военной помощи. Об этом пишет РИА Новости.
«Украина получит всю помощь, которая ей нужна», — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналистов о возможности поставок Киеву современных западных танков.
Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что военная помощь западных стран призвана помочь украинской стороне перейти в наступление против России.
20 января Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он включает в себя 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Кроме того, Киев получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP и 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee).