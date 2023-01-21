Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Киев получит все, что ему необходимо из военной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Украина получит всю помощь, которая ей нужна», — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналистов о возможности поставок Киеву современных западных танков.

Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что военная помощь западных стран призвана помочь украинской стороне перейти в наступление против России.