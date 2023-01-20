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2 минуты назад

Эрдоган пригрозил премьеру Греции Мицотакису маршем «бешеных турок»

runews24.ru

Как сообщает агентство Anadolu, президент Турции Эрдоган обвинил Афины в вооружении островов, расположенных в Эгейском море. В связи с этим турецкий лидер пригрозил греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису маршем «бешеных турок».

Эрдоган пригрозил премьеру Греции маршем «бешеных турок»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мицотакис, ты говоришь то там, то сям, но знай, что если ты ошибешься, то бешеные турки пройдут маршем», — сказал Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что у Анкары нет планов и намерений наносить удары по Греции ракетами Typhoon, если Афины будут вести политику «по-умному».

Эрдоган заявил о готовности выступить посредником в переговорах РФ и Украины

Угрозы со стороны Турции уже звучали в декабре прошлого года. Тогда глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу пригрозил военными действиями, если Греция не прекратит расширять свои границы в акватории Эгейского моря.

В мире,Мевлют Чавушоглу,
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