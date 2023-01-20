Эрдоган пригрозил премьеру Греции маршем «бешеных турок»

Как сообщает агентство Anadolu, президент Турции Эрдоган обвинил Афины в вооружении островов, расположенных в Эгейском море. В связи с этим турецкий лидер пригрозил греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису маршем «бешеных турок».

«Мицотакис, ты говоришь то там, то сям, но знай, что если ты ошибешься, то бешеные турки пройдут маршем», — сказал Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что у Анкары нет планов и намерений наносить удары по Греции ракетами Typhoon, если Афины будут вести политику «по-умному».