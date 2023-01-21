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30 минут назад

В Турции назвали позицию властей Швеции проявлением "современного варварства"

Газета.Ruиещё 3

Власти Швеции действуют как «современные варвары», разрешая проведение акции с сожжением копии Корана около посольства Турции в Стокгольме. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

В Турции назвали позицию Швеции проявлением "современного варварства"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Санкционирование этой акции, несмотря на все наши предупреждения, поощряет преступления на почве ненависти и исламофобию. Атака на сакральные ценности — это не свобода, а современное варварство», — написал он в Twitter.

Он добавил, что власти Турции решительно осуждают действия властей Швеции.

Ранее Турция отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсонана, запланированного на 27 января, на фоне антитурецких акций в Стокгольме.

В министерство иностранных дел Турции вызвали посла Швеции в Анкаре в связи с намеченным на 21 января в Стокгольме митингом сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией. В рамках проведения митинга якобы было разрешено «сожжение Корана возле посольства Турции в Стокгольме».

В мире,Ибрагим Калын,Рабочая партия Курдистана,МИД Турции,
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