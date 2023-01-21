В Турции назвали позицию Швеции проявлением "современного варварства"

Власти Швеции действуют как «современные варвары», разрешая проведение акции с сожжением копии Корана около посольства Турции в Стокгольме. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
«Санкционирование этой акции, несмотря на все наши предупреждения, поощряет преступления на почве ненависти и исламофобию. Атака на сакральные ценности — это не свобода, а современное варварство», — написал он в Twitter.
Он добавил, что власти Турции решительно осуждают действия властей Швеции.
Ранее Турция отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсонана, запланированного на 27 января, на фоне антитурецких акций в Стокгольме.
В министерство иностранных дел Турции вызвали посла Швеции в Анкаре в связи с намеченным на 21 января в Стокгольме митингом сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией. В рамках проведения митинга якобы было разрешено «сожжение Корана возле посольства Турции в Стокгольме».