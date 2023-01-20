Президент Венгрии рассказала о письме с замечаниями Зеленскому

Темой письма, направленного президенту Украины Владимиру Зеленскому , стали замечания по поводу закона о нацменьшинствах, который негативно сказался на положении венгров в Закарпатье. Об этом сообщила глава Венгрии Каталин Новак. Ее слова приводит «Радио Sputnik».

По словам Новак, она уже поднимала данный вопрос в беседе с представителем киевской власти во время недавнего визита на Украину и в Закарпатье. Тогда она и передала письмо Зеленскому, но он пока ничего не ответил. Новак подчеркнула, что данный вопрос касается не только Венгрии, но и представителей румынского, болгарского и греческого меньшинства.