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28 минут назад

Президент Венгрии рассказала о письме с замечаниями Зеленскому

Елена Прошина

Темой письма, направленного президенту Украины Владимиру Зеленскому, стали замечания по поводу закона о нацменьшинствах, который негативно сказался на положении венгров в Закарпатье. Об этом сообщила глава Венгрии Каталин Новак. Ее слова приводит «Радио Sputnik».

Президент Венгрии рассказала о письме с замечаниями Зеленскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новак назвала «недопустимым», что права 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье, сейчас сильно ограничены.

«Действующая редакция украинского закона о меньшинствах неприемлема для Венгрии, поскольку на практике вызывает трудности у представителей закарпатского венгерского меньшинства», — отметила она.

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По словам Новак, она уже поднимала данный вопрос в беседе с представителем киевской власти во время недавнего визита на Украину и в Закарпатье. Тогда она и передала письмо Зеленскому, но он пока ничего не ответил. Новак подчеркнула, что данный вопрос касается не только Венгрии, но и представителей румынского, болгарского и греческого меньшинства.

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