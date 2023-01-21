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16 минут назад

В Киеве началось прощание с погибшим руководством МВД Украины

Газета.Ruиещё 2

В Киеве у здания Министерства внутренних дел на улице академика Богомольца начались прощания с погибшим руководством ведомства, которое разбилось на вертолет в Броварах. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

В Киеве началось прощание с погибшим руководством МВД Украины
Фото: скриншотскриншот

18 января в Броварах в Киевской области недалеко от детского сада и жилого дома упал вертолет. На его борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Они оба, а также еще ряд чиновников, в результате крушения погибли.

По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело. По данным "Страна.ua", похоронная процессия уже выдвинулась к национальному центру Украинский дом на улице Крещатик в украинской столице.

Денис Монастырский был назначен Верховной радой на должность министра внутренних дел Украины 16 июля 2021 года после ухода предыдущего министра Арсена Авакова в отставку. У погибшего министра остались жена и двое детей.

В мире,Денис Монастырский,Евгений Енин,Арсен Аваков,Верховная Рада,
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