В Киеве началось прощание с погибшим руководством МВД Украины

В Киеве у здания Министерства внутренних дел на улице академика Богомольца начались прощания с погибшим руководством ведомства, которое разбилось на вертолет в Броварах. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

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18 января в Броварах в Киевской области недалеко от детского сада и жилого дома упал вертолет. На его борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Они оба, а также еще ряд чиновников, в результате крушения погибли.

По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело. По данным "Страна.ua", похоронная процессия уже выдвинулась к национальному центру Украинский дом на улице Крещатик в украинской столице.