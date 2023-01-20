Глава МИД Ирана: Тегеран стремится способствовать миру на Украине

«В российской-украинском конфликте Исламская республика всеми силами – на уровне президента и глав МИД – стремится установить режим прекращения огня и сосредоточить внимание его сторон на достижении мира. Мы решительно против конфликта», — сказал Абдоллахиан на Первом международном конгрессе успешных женщин.