Глава МИД Ирана: Тегеран стремится способствовать миру на Украине

Тегеран всеми силами способствует установлению на Украине режима прекращения огня и достижения сторонами конфликта мира. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Его слова приводит «РИА Новости».
«В российской-украинском конфликте Исламская республика всеми силами – на уровне президента и глав МИД – стремится установить режим прекращения огня и сосредоточить внимание его сторон на достижении мира. Мы решительно против конфликта», — сказал Абдоллахиан на Первом международном конгрессе успешных женщин.
Ранее он заявлял, что Тегеран выступает за суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права и не станет признавать вхождение в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.