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24 минуты назад

Президент Сербии предсказал стране нелегкие дни

Lenta.ruиещё 2

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страну в будущем ожидает много тяжелых решений и нелегких дней. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич предсказал Сербии нелегкие дни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, на текущий момент он сделал все, что мог для сохранения Сербии.

«Люди должны знать, что здесь нет ни хороших, ни сладких разговоров. Единственное, что я могу сказать, что я действительно сделал все возможное, чтобы сохранить и защитить Сербию, что я еще хотя бы некоторое время буду делать», — заявил он.

Ранее Вучич заявил, что Запад не способен воспринимать иные взгляды. По его словам, США и Европейский союз интересуют только санкции против России и независимость Косово.

«Просто больше никто не хочет слышать или видеть, что есть другой взгляд. Так что перед нами решающий и один из тяжелейших в нашей новейшей истории в экономическом и политическом смысле год», — сказал сербский лидер.

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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