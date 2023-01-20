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10 минут назад

В Нигерии произошла вспышка дифтерии

ТАСС

Вспышка дифтерии зафиксирована в Нигерии. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Нигерийского центра по контролю и профилактике заболеваний Ифедайо Адетифа.

В Африке произошла вспышка дифтерии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы получили данные о случаях заболевания дифтерией в штатах Лагос, Кано, Осун и Йобе", - цитирует его нигерийская газета "Панч".

Однако Адетифа не назвал количество инфицированных. В свою очередь глава департамента здравоохранения штата Кано Амину Цанява сообщил о 25 смертях и еще 70 заразившихся.

Власти принимают меры с тем, чтобы не допустить дальнейшего распространения дифтерии. Среди них - экстренная вакцинация детей.

Названы симптомы одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Дифтерия является инфекционным заболеванием, вызываемым особой бактерией. В тяжелых случаях дифтерия ведет к закупорке у человека дыхательных путей.

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