Финляндия заморозила активы россиян на €187 млн

Финляндия в рамках санкций заморозила российские активы на сумму €187 млн. Об этом сообщает Yle со ссылкой на МИД страны.

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— Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность, — пояснила начальник отдела санкций МИД страны Пиа Саариваара.

Она добавила, что делами замороженных активов в стране занимается Управление по взысканию долгов.

Напомним, в конце июня министерство финансов США сообщило, что страна заморозила и заблокировала российские активы на общую сумму $330 млрд. Из них около $300 млрд — активы Центрального банка России, более $30 млрд — активы россиян, находящихся под санкциями.