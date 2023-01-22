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51 минуту назад

В МИД Финляндии заявили о заморозке активов россиян на €187 млн

Реальное времяиещё 3

Финляндия в рамках санкций заморозила российские активы на сумму €187 млн. Об этом сообщает Yle со ссылкой на МИД страны.

Финляндия заморозила активы россиян на €187 млн
Фото: Реальное времяРеальное время

— Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность, — пояснила начальник отдела санкций МИД страны Пиа Саариваара.

Она добавила, что делами замороженных активов в стране занимается Управление по взысканию долгов.

Напомним, в конце июня министерство финансов США сообщило, что страна заморозила и заблокировала российские активы на общую сумму $330 млрд. Из них около $300 млрд — активы Центрального банка России, более $30 млрд — активы россиян, находящихся под санкциями.

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса заявил, что большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов приходится на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. В странах союза арестовали активы на сумму 13,8 миллиарда евро, 12,6 миллиарда из них приходится на шесть стран.

В мире,Дидье Рейндерс,Банк России,Казначейство США,ЕС,
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