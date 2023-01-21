Названо имя следующего премьера Новой Зеландии

19 января премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что уйдет в отставку в феврале. По словам Ардерн, нельзя занимать данную должность, если нет энергии на выполнение всех задач. «Поразмыслив над этим летом, я знаю, что у меня больше нет того лишнего в баке, чтобы выполнять работу должным образом», — подчеркнула она.