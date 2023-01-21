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27 минут назад

Названо имя следующего премьера Новой Зеландии

Lenta.ruиещё 3

Новым премьер-министром Новой Зеландии после отставки действующего премьера страны Джасинды Ардерн станет министр образования и полиции Крис Хипкинс. Его имя назвала правящая Лейбористская партия. Об этом сообщает Radio New Zeland.

Названо имя следующего премьера Новой Зеландии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что Хипкинс является единственным кандидатом на пост премьера, поэтому голосование будет формальным. Выборы пройдут в воскресенье, 22 января.

19 января премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что уйдет в отставку в феврале. По словам Ардерн, нельзя занимать данную должность, если нет энергии на выполнение всех задач. «Поразмыслив над этим летом, я знаю, что у меня больше нет того лишнего в баке, чтобы выполнять работу должным образом», — подчеркнула она.

В мире,Лейбористская партия,
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