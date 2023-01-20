На Украине назвали сроки принятия законопроекта о запрете УПЦ

Законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) могут принять до конца зимы. Такие сроки назвал депутат Верховной Рады Федор Вениславский, его слова передает ТАСС.

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Депутат рассказал, что кабинет министров республики выполнил поручение Совета национальной безопасности и обороны разработать соответствующий законопроект и внес его в Раду.

«Я прогнозирую, что этот закон будет принят достаточно быстро, я думаю, что до конца зимы есть все шансы этот закон принять, по крайней мере в первом чтении», — уточнил он.

По словам Вениславского, рано говорить о том, как будет действовать закон. Если УПЦ не продекларирует, что у религиозной организации отсутствуют какие-либо связи с Россией, то вопрос будет решаться в каждом конкретном случае, отметил депутат. При этом он добавил, что международные акты по правам человека, обеспечивающие свободу вероисповедания, позволяют ограничивать данные права.