Боррель раскрыл размер помощи Украине со стороны ЕС

«Если сложить все, что Европа сделала для Украины, не только военную поддержку, на которой я настаивал, но и экономическую, макрофинансовую, гуманитарную помощь всех видов, то мы уже приблизились к 50 миллиардам евро», — сказал он на церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде.