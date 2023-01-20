Боррель раскрыл размер помощи Украине со стороны ЕС

Страны Евросоюза выделили Украине почти 50 миллиардов евро, из них десять миллиардов евро — в военной сфере. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает «РИА Новости».
«Если сложить все, что Европа сделала для Украины, не только военную поддержку, на которой я настаивал, но и экономическую, макрофинансовую, гуманитарную помощь всех видов, то мы уже приблизились к 50 миллиардам евро», — сказал он на церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде.
Боррель также отметил, что США оказали Киеву помощь в военной сфере в размере 17 миллиардов евро, а ЕС — почти десяти миллиардов евро. При этом общая помощь со стороны Евросоюза оказалась самой большой во всем мире.