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28 минут назад

Боррель раскрыл размер помощи Украине со стороны ЕС

Елена Прошина

Страны Евросоюза выделили Украине почти 50 миллиардов евро, из них десять миллиардов евро — в военной сфере. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает «РИА Новости».

Боррель раскрыл размер помощи Украине со стороны ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если сложить все, что Европа сделала для Украины, не только военную поддержку, на которой я настаивал, но и экономическую, макрофинансовую, гуманитарную помощь всех видов, то мы уже приблизились к 50 миллиардам евро», — сказал он на церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде.

Главы МИД Франции и Австрии указали на необходимость усиления помощи Украине

Боррель также отметил, что США оказали Киеву помощь в военной сфере в размере 17 миллиардов евро, а ЕС — почти десяти миллиардов евро. При этом общая помощь со стороны Евросоюза оказалась самой большой во всем мире.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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