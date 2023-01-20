В Молдавии заподозрили Россию в желании вернуть себе советское пространство

«Республику Молдова нельзя исключить из поля зрения агрессивных намерений вернуть себе советское пространство. Пока Республика Молдова не состоит в западном альянсе безопасности, мы будем оставаться уязвимыми и во власти сил вторжения», — сказал председатель партии.