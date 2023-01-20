Пока вы не уснули: КНДР на грани голода и заявление Зурабишвили о притоке россиян

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КНДР оказалась на пороге страшнейшего за 33 года голода

Северная Корея переживает худший с 1990-х годов период: в стране сильнейшие проблемы с продовольственной безопасностью, часть населения сталкивается с проблемами из-за последствий COVID-19 и ростом цен на продукты. Об этом пишет издание Upi.

В отчете, на который ссылаются журналисты, проанализированы данные из таких источников, как Всемирная продовольственная программа ООН, Министерство сельского хозяйства США и информация независимого новостного издания Daily NK.

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает против возобновления авиасообщения с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. На это председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси будет приветствовать возобновление авиасообщения с Грузией со стороны России, так как это облегчит положение граждан.

«Я не приветствую восстановление рейсов в Россию! Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, будто это послужит облегчению проблем проживающих в России грузин», — заявила Зурабишвили.

Она также призвала правительство изучить вопрос «притока российских граждан», ужесточить условия их пребывания в республике, а также «позаботиться о репутации страны».

Зеленский назвал оружие России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал время оружием России. Об этом украинский лидер заявил перед встречей контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн», трансляция которого шла на сайте Пентагона.

«Время остается оружием РФ. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки», — сказал Зеленский.

Кроме того, украинский президент поблагодарил союзников за уже предоставленную Киеву помощь.

Пригожин прислал кувалду члену Госдумы

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прислал кувалду члену Госдумы Сергею Миронову. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На инструменте написано «Миронову С. М. от ЧВК "Вагнер". 13.01.23 Бахмут — Соледар». По словам Миронова, с помощью этой кувалды планируется пробить брешь в нацистской идеологии. Депутат и глава партии «Справедливая Россия — За правду» добавил, что уже пользовался кувалдой.

«Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От наших действий сейчас зависит будущее России. России быть!» — подписал снимок с кувалдой Миронов.

Пентагон заявил о решающем моменте в конфликте на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает «переломный момент». Как сообщает РИА Новости, во время своего выступления на встрече министров оборонных ведомств на базе «Рамштайн» он заявил, что поддержка Киева продолжится столько, сколько потребуется.

Остин призвал союзников не медлить в вопросе оказания помощи украинским властям.

«Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся», — заявил он.

Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружили под Киевом

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Автомобиль Mini Cooper Натальи Вовк, которая обвиняется в убийстве Дарьи Дугиной, обнаружили под Киевом. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно попавшим в сеть документам, транспортное средств с VIN-номером WMWXP5C53K2H95275 было зарегистрировано в территориальном центре МВД села Софиевская Борщаговка 13 сентября 2022 года. Менее чем через месяц, 8 октября, его приобрел некий гражданин Украины из города Белая Церковь в Киевской области, который сразу же сменил регистрационный номер.

Медведев сенсационно вылетел с Australian Open

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев проиграл матч с американцем Себастьяном Корда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Игра завершилась со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7) и длилась 2 часа 59 минут. Таким образом, Медведев стал первым теннисистом из России с 2018 года, который не смог выйти в четвертый круг Australian Open. Отмечается, что в прошлом сезоне Медведев дошел до финала, где уступил первенство Рафаэлю Надалю.

Сербия объявила об обнаружении крупного месторождения золота

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Негре сообщила об обнаружении крупного месторождения золота в стране. Соответствующее заявление она сделала в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает ТАСС.

Согласно предварительным результатам технологических испытаний, «возможно получение чистого золотосодержащего концентрата с общим коэффициентом использования золота более 93%», отметила она. Также министр подчеркнула, что это может внести большой вклад в экономику страны в будущем.

Глава министерства указала на необходимость провести дополнительные исследования для того, чтобы проверить объемы месторождения.

Фото с Путиным спасло жизнь экс-футболистке сборной Англии

Бывшая футболистка «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт рассказала в своих мемуарах, как совместная фотография с президентом России Владимиром Путиным спасла ей жизнь. Ее слова приводит talkSPORT.

Бывшая футболистка, работавшая на чемпионате мира в России в качестве эксперта Би-би-си, отметила в своей книге под названием «Как (не) быть сильной», что столкнулась с неадекватным поведением таксиста во время поездки по Москве.