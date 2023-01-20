В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Великобритания озвучила свою роль в «трибунале» против России

Елена Прошина

Великобритания присоединилась к группе стран, планирующих создать «трибунал» против России по ситуации на Украине. Государство хочет играть там ведущую роль. Об этом пишет РИА Новости.

Великобритания озвучила свою роль в «трибунале» против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Великобритания будет играть ведущую роль в ведущей группе партнеров-единомышленников... вместе с другими международными партнерами, приглашенными Украиной, Великобритания сформирует идеи относительно того, как обеспечить уголовную ответственность России за агрессию против Украины. Это включает оценку возможности создания нового "гибридного" трибунала», - говорится в заявлении МИД страны.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал создать «трибунал в отношении преступления агрессии против Украины». Юридически такая резолюция ни к чему не обязывает. С инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН выступила и Европейская комиссия.

Дипломат в ООН назвал идею антироссийского «трибунала» PR-ходом

По мнению замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, инициируя создание трибунала, Евросоюз, таким образом пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине.

В мире,Сергей Вершинин,МИД России,Европарламент,Еврокомиссия,ООН,ЕС,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители