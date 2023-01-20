Великобритания озвучила свою роль в «трибунале» против России

Великобритания присоединилась к группе стран, планирующих создать «трибунал» против России по ситуации на Украине . Государство хочет играть там ведущую роль. Об этом пишет РИА Новости.

«Великобритания будет играть ведущую роль в ведущей группе партнеров-единомышленников... вместе с другими международными партнерами, приглашенными Украиной, Великобритания сформирует идеи относительно того, как обеспечить уголовную ответственность России за агрессию против Украины. Это включает оценку возможности создания нового "гибридного" трибунала», - говорится в заявлении МИД страны.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал создать «трибунал в отношении преступления агрессии против Украины». Юридически такая резолюция ни к чему не обязывает. С инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН выступила и Европейская комиссия.