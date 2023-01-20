В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
8 минут назад

Telegraph: непристегнутый ремень безопасности обернулся для Сунака проблемами с полицией

Слово и Дело

Премьер-министр Британии Риши Сунак пренебрег правилами безопасного нахождения в автомобиле, за что поплатился проблемами с полицией. Такие данные приводит местное издание Telegraph.

У Сунака возникли проблемы с полицией
Фото: flickr.comflickr.com

Журналисты напомнили, что недавно глава кабмина Королевства опубликовал ролик с заднего сидения машины, где рассказал о новых решениях в области экономики. Запись заинтересовала правоохранителей, так как политик не был пристегнут ремнем во время движения транспортного средства.

«Мы в курсе дела, и мы в нем разберемся», — сообщили газете в местной полиции.

Великобритания озвучила свою роль в «трибунале» против России

Напомним, что отказ водителя и пассажиров ТС от использования ремня безопасности в Британии карается штрафом. Такое нарушение обходится гражданам Королевства в 500 фунтов стерлингов.

В мире,Риши Сунак,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители