У Сунака возникли проблемы с полицией

Премьер-министр Британии Риши Сунак пренебрег правилами безопасного нахождения в автомобиле, за что поплатился проблемами с полицией. Такие данные приводит местное издание Telegraph.

Журналисты напомнили, что недавно глава кабмина Королевства опубликовал ролик с заднего сидения машины, где рассказал о новых решениях в области экономики. Запись заинтересовала правоохранителей, так как политик не был пристегнут ремнем во время движения транспортного средства.