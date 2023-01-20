У Сунака возникли проблемы с полицией

Премьер-министр Британии Риши Сунак пренебрег правилами безопасного нахождения в автомобиле, за что поплатился проблемами с полицией. Такие данные приводит местное издание Telegraph.
Журналисты напомнили, что недавно глава кабмина Королевства опубликовал ролик с заднего сидения машины, где рассказал о новых решениях в области экономики. Запись заинтересовала правоохранителей, так как политик не был пристегнут ремнем во время движения транспортного средства.
«Мы в курсе дела, и мы в нем разберемся», — сообщили газете в местной полиции.
Напомним, что отказ водителя и пассажиров ТС от использования ремня безопасности в Британии карается штрафом. Такое нарушение обходится гражданам Королевства в 500 фунтов стерлингов.