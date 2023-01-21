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1 час назад

Шольца обвинили в страхе перед России

Lenta.ruиещё 2

Британский военный аналитик Майкл Кларк обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности и страхе перед Россией. Об этом сообщает Daily Express.

Шольца обвинили в страхе перед России
Фото: ТАССТАСС

Так Кларк прокомментировал итоги встречи глав военных ведомств стран НАТО на базе Рамштайн, в ходе которой стороны не смогли договориться о поставках танков Leopard 2 Украине. По словам аналитика, это доказывает, что Берлин боится Москву.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на свои источники, писала на каких условиях Шольц согласился поставить Киеву танки Leopard 2. По данным издания, в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом канцлер Германии дал понять о готовности Берлина пойти на уступки американской стороны в вопросе военной помощи Украине, если Вашингтон также начнет осуществлять поставки танков.

Однако официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрай опроверг указанную информацию.

В мире,Олаф Шольц,Майкл Кларк,Джозеф Байден,НАТО,
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