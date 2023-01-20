Власти запретили демонтировать танк «Иосиф Сталин» на Украине

Министерство культуры Украины не разрешает демонтировать советский танк «Иосиф Сталин», установленный на въезде в город Дубно Ровненской области на западе Украины, он имеет историческую ценность, сообщил начальник городского управления ЖКХ Илья Онисько.

Фото: Artemka Artemka

Чиновник в интервью газете «Ровно вечернее» заявил, что минкульт Украины предупредил, что танк уникальной марки ИС-2 имеет историческую ценность, и в случае сноса без разрешения комиссии, грозит уголовная ответственность, передает ТАСС.

Онисько заявил, что комиссия, дающая разрешение, до сих пор не может собраться, поэтому неизвестно, как предстоит действовать. Он подчеркнул, что танк находится в реестре памятников, находящихся под защитой государства, местным властям «предлагали провести просветительскую работу среди местных жителей, чтобы это объяснить».