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38 минут назад

Минкульт Украины приказал не трогать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области на западе страны

Деловая газета "Взгляд"

Министерство культуры Украины не разрешает демонтировать советский танк «Иосиф Сталин», установленный на въезде в город Дубно Ровненской области на западе Украины, он имеет историческую ценность, сообщил начальник городского управления ЖКХ Илья Онисько.

Власти запретили демонтировать танк «Иосиф Сталин» на Украине
Фото:  Artemka Artemka

Чиновник в интервью газете «Ровно вечернее» заявил, что минкульт Украины предупредил, что танк уникальной марки ИС-2 имеет историческую ценность, и в случае сноса без разрешения комиссии, грозит уголовная ответственность, передает ТАСС.

Онисько заявил, что комиссия, дающая разрешение, до сих пор не может собраться, поэтому неизвестно, как предстоит действовать. Он подчеркнул, что танк находится в реестре памятников, находящихся под защитой государства, местным властям «предлагали провести просветительскую работу среди местных жителей, чтобы это объяснить».

Ранее стало известно, что власти города Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился Леонид Брежнев, не планируют обсуждать вопрос о демонтаже памятника генсеку ЦК КПСС, поскольку на демонтаж все равно нет денег.

В мире,Леонид Брежнев,КПСС,
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