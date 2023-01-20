Украинские СМИ сообщили о взрывах в Никополе

Несколько взрывов прогремели в городе Никополе Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание Klymenko Time.

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Детали происшествия пока неизвестны.

Ранее в пятницу, 20 января, воздушную тревогу объявили по всей Украине. Позднее СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харьковской области.

Напомним, что Россия наносит удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, в котором ФСБ России обвинили спецслужбы Украины.