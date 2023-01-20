Украинские СМИ сообщили о взрывах в Никополе

Несколько взрывов прогремели в городе Никополе Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание Klymenko Time.
Детали происшествия пока неизвестны.
Ранее в пятницу, 20 января, воздушную тревогу объявили по всей Украине. Позднее СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харьковской области.
Напомним, что Россия наносит удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, в котором ФСБ России обвинили спецслужбы Украины.
После серии ударов 15 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. В «Укрэнерго» 20 января заявляли, что в вечерний пик генерация может покрывать чуть более, чем три четверти потребления страны.