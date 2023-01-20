В Сирии начали охотиться за сокровищами ИГ*

В Сирии и Ираке начали охотиться за сокровищами боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщает газета Thе Guardian.

Там можно найти не только пачки долларов США, но и драгоценности, а также слитки золота. В основном их обнаруживают на островах Евфрата, в колодцах провинции Анбар, в старых канализациях Масула и в простых домах по всей Ниневии.

По словам бывшего члена ИГ*, сокровища не являются мифом. Как утверждает собеседник издания, «в живых осталось всего несколько человек, которые знают, где они находятся».

Осведомленные источники называют Масул наиболее перспективным местом для поиска сокровищ. Сейчас наблюдается восстановление и отстройка домов, однако шансы на обнаружение тех или иных драгоценностей в обветшалых зданиях остаются.

В частности, в публикации говорится, что пару лет назад в подобном доме была обнаружена сумка стоимостью 1,5 миллионами долларов.

Подчеркивается, что крупную партию наличных и драгоценных металлов спрятали на севере Сирии в городе Аль-Каим. Ее поиски пока не увенчались успехом, однако, по словам экспертов, они точно там есть. Также сообщается, что клад стоимостью 16 миллионов долларов закопали в 2018 году по направлению к югу от города.

Ранее СМИ сообщили, что в Ростовской области на раскопках некрополя городища Танаис были обнаружены античные монеты, сосуды, нож, зеркало и фибулы. В декабре ученые исследовали около 60 погребений, которые относятся к периоду с III по XII век нашей эры.