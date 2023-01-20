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14 минут назад

The Guardian: в Сирии начали охотиться за сокровищами ИГ*

Лера Букина

В Сирии и Ираке начали охотиться за сокровищами боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщает газета Thе Guardian.

В Сирии начали охотиться за сокровищами ИГ*
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Там можно найти не только пачки долларов США, но и драгоценности, а также слитки золота. В основном их обнаруживают на островах Евфрата, в колодцах провинции Анбар, в старых канализациях Масула и в простых домах по всей Ниневии.

По словам бывшего члена ИГ*, сокровища не являются мифом. Как утверждает собеседник издания, «в живых осталось всего несколько человек, которые знают, где они находятся».

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Осведомленные источники называют Масул наиболее перспективным местом для поиска сокровищ. Сейчас наблюдается восстановление и отстройка домов, однако шансы на обнаружение тех или иных драгоценностей в обветшалых зданиях остаются.

В частности, в публикации говорится, что пару лет назад в подобном доме была обнаружена сумка стоимостью 1,5 миллионами долларов.

Подчеркивается, что крупную партию наличных и драгоценных металлов спрятали на севере Сирии в городе Аль-Каим. Ее поиски пока не увенчались успехом, однако, по словам экспертов, они точно там есть. Также сообщается, что клад стоимостью 16 миллионов долларов закопали в 2018 году по направлению к югу от города.

Ранее СМИ сообщили, что в Ростовской области на раскопках некрополя городища Танаис были обнаружены античные монеты, сосуды, нож, зеркало и фибулы. В декабре ученые исследовали около 60 погребений, которые относятся к периоду с III по XII век нашей эры.

*Запрещенная в России террористическая организация.

В мире,Исламское государство,
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