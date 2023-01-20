СМИ: взрыв прогремел в Одессе

В Одесской области прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает украинское издание «Страна».

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При этом причины взрыва пока неизвестны, отмечают журналисты.

Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали несколько раз в течение дня. Так, около 9:25 (10:25 мск) призвали перейти в укрытие жителей Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областей, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. Вновь сирены зазвучали днем.