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33 минуты назад

СМИ: взрыв прогремел в Одессе

Алиса Селезнёва

В Одесской области прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает украинское издание «Страна».

СМИ: взрыв прогремел в Одессе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом причины взрыва пока неизвестны, отмечают журналисты.

Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали несколько раз в течение дня. Так, около 9:25 (10:25 мск) призвали перейти в укрытие жителей Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областей, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. Вновь сирены зазвучали днем.

Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября 2022 года. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.

В мире,ФСБ,
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