СМИ: взрыв прогремел в Одессе

В Одесской области прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает украинское издание «Страна».
При этом причины взрыва пока неизвестны, отмечают журналисты.
Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали несколько раз в течение дня. Так, около 9:25 (10:25 мск) призвали перейти в укрытие жителей Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областей, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. Вновь сирены зазвучали днем.
Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября 2022 года. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.