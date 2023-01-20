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29 минут назад

Парламент Ирана готовится признать армии Евросоюза террористическими

Российская Газета

Парламент Ирана готовится признать армии стран Евросоюза террористическими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

Иран признает армии Евросоюза террористическими
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что член президиума иранского парламента Ахмад Надери уже заявил о подготовке поправок в закон "Об ответных мерах на признание КСИР Соединенными Штатами террористической организацией".

"Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, а также принадлежащие им вооруженные силы, их организации и институты, которые внесут КСИР в список террористических организаций", - цитирует Надери агентство.

Ранее сообщалось, что Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями стран Запада.

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