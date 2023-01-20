Названа причина участия Абрамовича в переговорах России и Украины

«Первым, кто позвонил мне после начала вторжения, был мой сын. А вторым — Андрей Ермак, который попросил подключить Романа Абрамовича к переговорному процессу. Ни здрасьте, ни до свидания, а сразу сказал — "Давай с Абрамовичем поговорим"», — рассказал он.