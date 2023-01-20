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42 минуты назад

СМИ: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Лера Букина

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

СМИ: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сегодня объявляли воздушную тревогу в нескольких областей Украины. Так, сигналы тревоги начались около 9:25 (10:25 мск) в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. Немного позднее - в 9:50 (10:50 мск) - во всех областях, кроме подконтрольных Киеву районах ДНР, тревогу отменили.

В ночь на 20 января в четырех областях на северо-востоке Украины также объявляли воздушную тревогу.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.

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