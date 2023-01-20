СМИ: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Сегодня объявляли воздушную тревогу в нескольких областей Украины. Так, сигналы тревоги начались около 9:25 (10:25 мск) в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. Немного позднее - в 9:50 (10:50 мск) - во всех областях, кроме подконтрольных Киеву районах ДНР, тревогу отменили.

В ночь на 20 января в четырех областях на северо-востоке Украины также объявляли воздушную тревогу.