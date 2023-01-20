Президент Вьетнама ушел в отставку из-за скандала с участием его жены

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук был вынужден уйти в отставку из-за предполагаемой причастности его жены и родственников к громким коррупционным скандалам. Об этом сообщает CNA со ссылкой на свои источники.
По данным издания, жена Фука Тран Тхи Нгует Тху и его родственники якобы были участниками мошенничества на сумму $170 млн , связанного с наборами для тестирования на COVID-19.
"В официальных заявлениях партия не упомянула проблему коррупции, потому что они хотят сохранить для лицо и защитить репутацию партии", — сказал старший научный сотрудник и координатор программы вьетнамских исследований Института Юсофа Исхака Ле Хонг Хиеп.
Коррупционный скандал связан с наборами для тестирования на COVID-19 местного производства, которые были проданы больницам и центрам по контролю и профилактике заболеваний по завышенным ценам. В результате расследования уже два вице-премьера и два министра подали в отставку. Издание также отмечает, что главным претендентом на пост президента Вьетнама после отставки Фука стал 65-летний министр общественной безопасности Вьетнама То Лам. 18 января Национальная ассамблея Вьетнама в рамках внеочередного заседания одобрила прошение президента Нгуен Суан Фука об уходе в отставку со своего поста. Нгуен Суан Фук официально покинул свой пост через почти два года после избрания. 69-летний политик стал первым главой Вьетнама, подавшим в отставку, за 47 лет. Информация о том, что вьетнамский президент подал в отставку, появилась еще 17 января.