Президент Вьетнама ушел в отставку из-за скандала с участием его жены

Коррупционный скандал связан с наборами для тестирования на COVID-19 местного производства, которые были проданы больницам и центрам по контролю и профилактике заболеваний по завышенным ценам. В результате расследования уже два вице-премьера и два министра подали в отставку. Издание также отмечает, что главным претендентом на пост президента Вьетнама после отставки Фука стал 65-летний министр общественной безопасности Вьетнама То Лам. 18 января Национальная ассамблея Вьетнама в рамках внеочередного заседания одобрила прошение президента Нгуен Суан Фука об уходе в отставку со своего поста. Нгуен Суан Фук официально покинул свой пост через почти два года после избрания. 69-летний политик стал первым главой Вьетнама, подавшим в отставку, за 47 лет. Информация о том, что вьетнамский президент подал в отставку, появилась еще 17 января.