Зеленский назвал оружие России

Время остается оружием России, и западным странам необходимо ускориться с предоставлением военной помощи Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед встречей контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии, трансляция велась на сайте Пентагона.

«Время остается оружием РФ. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки», — сказал он.

Зеленский также поблагодарил западных партнеров за предоставленную помощь.

Ранее президент Украины пообещал, что немецкие танки Leopard не поедут по территории России. Он также потребовал поставить данное вооружение республике и призвал Запад не искать причины, если отсутствует политическая воля по какому-то вопросу: «Надо сказать "нет" и не надо говорить, что что-то не готово, кто-то не готов».