Раскрыты сроки завершения подготовки десятого пакета санкций ЕС

Страны Европейского союза работают над созданием десятого пакета санкций против России. Как сообщили агентству Reuters высокопоставленные дипломаты из трех стран ЕС, документ должен быть готов к 24 февраля.

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«Следующий пакет санкций будет готов где-то к трагической первой годовщине вторжения», — рассказал один из собеседников агентства.

Второй источник уточнил, что «имели место амбиции» подготовить проект к этому времени. При этом они не стали раскрывать, кто и что может подпадать под этот пакет.

Отмечается, что представитель еще одной страны, которая пока отказывается вводить новые санкции считает подготовку нового проекта нецелесообразной и преждевременной. По его словам, девятый пакет был принят совсем недавно.