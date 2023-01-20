Обзор иноСМИ: слабое место немецких БМП, жадность Давоса

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Фото: EPA/TACC EPA/TACC

«Запад ждет, пока все украинцы погибнут?»

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Бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак заявил wPolityce, что у Киева нет шансов одержать победу над Россией на поле боя.

«Куда мы идем? Ждем, что все украинцы погибнут на поле боя? У меня складывается впечатление, что Запад хочет вооружать Украину капельным методом. Это позволяет украинцам бить, но не побеждать. Повторяю - все украинцы должны погибнуть на поле боя? Вместо помощи Запад занимается обсуждениями», - заявил Скшипчак.

По его мнению, Россию «можно задушить только политически и экономически», и «не стоит обольщаться, что сто танков изменят ход конфликта». Генерал заявил, что все предыдущие санкции оказались неэффективны. Также Скшипчак призвал НАТО начать подготовку новых формирований украинской армии – в Польше, Германии и Франции. По его мнению, мобилизовать, обучить и затем отправить на фронт нужно украинских граждан, которые сейчас находятся в ЕС.

Грета Тунберг обвинила участников Давосского форума в жадности

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила участников Давосского форума в жадности, сообщает CNBC. Он заявила, что политические и бизнес-элиты ставят свои личные интересы и краткосрочную прибыль выше судьбы планеты и людей.

Выступая в Давосе, Тунберг подчеркнула, что участники форума «подпитывают разрушение планеты». По ее словам, «эти люди зайдут так далеко, как смогут, пока все будет сходить им с рук.

«Они будут продолжать инвестировать в ископаемое топливо, они будут продолжать «толкать людей под автобус» ради собственной выгоды», - подчеркнула экоактивистка.

«Китай не хочет использовать свою силу в Евразии»

В 2023 году исполняется десять лет с момента запуска китайской инициативы «Один пояс, один путь». Она остается ключевой концепцией, закрепленной в доктрине Коммунистической партии КНР, но Китай пока не готов взять на себя роль лидера в зоне действия инициативы, пишет политолог Рафаэлло Пантуччи в своей статье для South China Morning Post.

По его словам, наиболее ярко это демонстрируют два крупных кризиса в центре Евразии - украинский и кризис в Афганистане. Эти страны и их проблемы -«серьезное стратегическое препятствие» для Китая, но пока Пекин не пытается это исправить, считает эксперт. До начала украинского кризиса Китай был одним из крупнейших инвесторов и торговых партнеров Киева. Инициатива «Один пояс, один путь» рассматривала Украину как ключевое связующее звено между Европой и Азией. Боевые действия помешали планам Китая и создали серьезную угрозу для инвестиций китайских компаний в Белоруссию. Китай - «важный игрок, но он по-прежнему не желает вступать в бой», и это не просто расширение принципа невмешательства, на самом деле это означает, что одна из самых могущественных держав Евразии «не может играть руководящую роль у себя на заднем дворе», считает Пантуччи.

«Немецкие БМП могут не выдержать боев на Украине»

Станут ли немецкие боевые машины пехоты Marder важным фактором в украинском кризисе? Только если их удастся быстро и надежно обслуживать, пишет Der Spiegel.

6 января Германия объявила о планах передать ВСУ около 40 Marder. Обучение экипажей для работы Marder займет около восьми недель. Издание отмечает, что поставки БМП непросто организовать, а из-за интенсивности боев на Украине Marder могут оказаться бесполезными, если ВСУ не будут успевать вовремя обслуживать их.

Цены на нефть летят вверх

Цены на сырую нефть, пережившие долгое падение, развернулись вверх и достигли максимальных значений примерно за полтора месяца, сообщает Nikkei. Инвесторы ожидают восстановления спроса на нефть на фоне ослабления коронавирусных мер в Китае.