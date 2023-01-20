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23 минуты назад

Патриарх Румынии потребовал от Молдавии вернуть собственность Румынской православной церкви

Деловая газета "Взгляд"

Румынская православная церковь просит Кишинев вернуть недвижимость, принадлежавшую церкви в период нахождения республики в составе Румынии с 1918 по 1940 годы, сообщил патриарх Румынии Даниил на встрече с главой парламента Молдавии Игорем Гросу в Бухаресте.

Румынская православная церковь обратилась с требованием к Молдавии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, патриарх просит вернуть в собственность в пользование Бессарабской митрополии Румынской православной церкви здания бывшего православного богословского факультета и бывшей духовной семинарии в Кишиневе, передает ТАСС.

Румынский депутат призвал к равному отношению к Бессарабской митрополии. По его словам, клирикам должны разрешить оказывать религиозную помощь в армии, больницах и тюрьмах. Также их следует приглашать на официальные мероприятия, куда приглашают клириков Молдавской православной церкви Московского патриархата.

Гросу в ответ заявил, что эти вопросы находятся «в процессе решения».

В мире,Игорь Гросу,
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