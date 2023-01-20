Си Цзиньпин не стал лично отвечать на письмо Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский через свою супругу передал письмо с формулой мира председателю КНР Си Цзиньпину, рассчитывая на личный ответ. Но Украине ответил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пояснив, что Китай ведет работу по продвижению переговоров. Свой ответ он дал в ходе брифинга.
«В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров», — отметил Ван Вэньбинь.
Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул конструктивную роль КНР в этом вопросе.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает на перспективу сотрудничества с Китаем против России и уже прорабатывает этот вопрос. Сам председатель КНР подчеркивал, что его страна поддерживает продвижение мирных переговоров.