Си Цзиньпин не стал лично отвечать на письмо Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский через свою супругу передал письмо с формулой мира председателю КНР Си Цзиньпину, рассчитывая на личный ответ. Но Украине ответил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пояснив, что Китай ведет работу по продвижению переговоров. Свой ответ он дал в ходе брифинга.

Фото: Официальный сайт Президента РФ Официальный сайт Президента РФ

«В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров», — отметил Ван Вэньбинь.

Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул конструктивную роль КНР в этом вопросе.