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6 минут назад

Читатели Daily Mail усомнились в существовании Зеленского

Российская Газета

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, усомнившегося в существовании Владимира Путина, заявив, что это Зеленского на самом деле не существует.

В Британии усомнились в существовании Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Один из читателей выразил свою неуверенность в том, что на видео Зеленский, подчеркнув, что это больше похоже на компьютерную графику.

"Должно быть, Зеленского с нами уже нет", - сыронизировал он.

Второй заявил, что Зеленский снова балуется каким-то "новым белым порошком", который явно ниже по качеству, чем тот, к которому президент Украину уже привык.

Третий добавил, что президент Украины уже не может доверять самому себе, а некоторые его слова "словно взяты из комиксов". Он резюмировал, что Зеленский никогда не должен был стать политиком.

Другой обратил внимание, что никто не ведает о реальном местоположении "мистера зеленый экран", возможно, он даже не на Украине сейчас.

Пятый предположил, что таким образом, Зеленский решил вспомнить свое "клоунское прошлое". Он добавил, что президенту Украины срочно требуется помощь нарколога.

В ответ на заявление Зеленского, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал ему осознать, что Россия и Путин есть и будут.

"И понятно, что чисто психологически Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше он осознает, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны Украины", - заявил Песков.

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