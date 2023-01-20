Пресс-секретарь Эрдогана осудил заявление Болтона

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын ответил на заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к НАТО о том, что если Реджеп Тайип Эрдоган одержит победу на предстоящих выборах президента Турции, то стоит задуматься об исключении Анкары из НАТО.
"Бесполезно пытаться контролировать демократическую волю турецкого народа. Прошли те времена, когда вы играли в губернатора колонии", - написал он в своем Twitter.
Пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана также напомнил, что ранее Джон Болтон признал, что участвовал в планировании госпереворотов в других странах.
Ранее бывший помощник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон выразил мнение, что членство Турции в НАТО может быть поставлено под вопрос в 2023 году на фоне неготовности турецких властей занять жесткую антироссийскую позицию по теме конфликта на Украине. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков уверен, что разговоры о возможном исключении Турции из Североатлантического альянса являются пустым трепом.