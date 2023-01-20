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21 минуту назад

Пресс-секретарь Эрдогана осудил заявление экс-советника президента США Болтона

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын ответил на заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к НАТО о том, что если Реджеп Тайип Эрдоган одержит победу на предстоящих выборах президента Турции, то стоит задуматься об исключении Анкары из НАТО.

Пресс-секретарь Эрдогана осудил заявление Болтона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Бесполезно пытаться контролировать демократическую волю турецкого народа. Прошли те времена, когда вы играли в губернатора колонии", - написал он в своем Twitter.

Пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана также напомнил, что ранее Джон Болтон признал, что участвовал в планировании госпереворотов в других странах.

Ранее бывший помощник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон выразил мнение, что членство Турции в НАТО может быть поставлено под вопрос в 2023 году на фоне неготовности турецких властей занять жесткую антироссийскую позицию по теме конфликта на Украине. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков уверен, что разговоры о возможном исключении Турции из Североатлантического альянса являются пустым трепом.

В мире,Ибрагим Калын,Джон Болтон,Алексей Пушков,Реджеп Эрдоган,Дональд Трамп,НАТО,Совет Федерации,
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