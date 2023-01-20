Президент Азербайджана заявил о тупике в мирных переговорах с Арменией

Мирные переговоры с Арменией зашли в тупик из-за нежелания армянской стороны ответить на предложение о подписании мирного соглашения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Давосском Всемирном экономическом форуме. По его словам, которые приводятся на сайте Азербайджанского государственного информационного агентства, соглашение будет «очень простым» и будет основываться на фундаментальных принципах международного права.

Мы зашли в тупик, так как, к сожалению, Армения не ответила на наше предложение о подписании мирного соглашения, которое будет очень простым и будет основываться на фундаментальных принципах международного права, — подчеркнул Алиев.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что страна инициировал проведение мирной повестки и проявляет инициативу для продолжения мирных переговоров, однако армянская сторона уклоняется от них. По его словам, Армения отказалась от встречи в Москве за день до её проведения, остановив тем самым переговорный процесс. Между тем Баку готов к скорейшему проведению трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России, тогда как армянская сторона должна понимать, что продвижение мирного процесса для Армении не менее важно, чем для Азербайджана.