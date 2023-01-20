Гросси прокомментировал слова Медведева об участии ядерных держав в конфликтах

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ядерная война не должна быть развязана, комментируя слова Дмитрия Медведева об угрозе такого конфликта. Об этом сообщает Fox News.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее прокомментировал поставки Украине «нового тяжелого вооружения и ударных систем», запланированные западными странами. Он предупредил, что это создает угрозу ядерного конфликта.
«Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», - подчеркнул Медведев.
«Кто-то сказал, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть начата. И я думаю, это правда», - так прокомментировал слова Медведева Гросси.
В то же время он подчеркнул, что не дает оценок высказываниям высокопоставленных чиновников каких-либо стран.
«Сначала нужно убедиться, что не будет никаких ядерных происшествий. Абсолютно точно, я надеюсь, что в ходе этого конфликта не будет использовано ядерное оружие», - заключил глава МАГАТЭ.