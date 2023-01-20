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18 минут назад

Глава ЦРУ предупредил Киев о «вычисленных планах» России

Деловая газета "Взгляд"

Глава ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно приехал в Киев, чтобы предупредить президента Украины Владимира Зеленского о якобы «вычисленных планах» России, пишет Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

Глава ЦРУ предупредил Киев о «вычисленных планах» России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Зеленский и сотрудники украинской разведки обсуждали, насколько продолжительно Киев может рассчитывать на помощь США и других стран Запада. Киевский режим заверили, что поддержка со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля-августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

При этом издание добавляет, что сам Киев не настолько уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.

Ранее киевский политолог рассказал о противоречиях в силовых структурах Украины, где Главное управление разведки Украины ориентируется на британскую MI6, а СБУ – на ЦРУ.

В мире,Уильям Бернс,Владимир Зеленский,ЦРУ,СБУ,
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