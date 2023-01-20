Глава ЦРУ предупредил Киев о «вычисленных планах» России

Глава ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно приехал в Киев, чтобы предупредить президента Украины Владимира Зеленского о якобы «вычисленных планах» России, пишет Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что Зеленский и сотрудники украинской разведки обсуждали, насколько продолжительно Киев может рассчитывать на помощь США и других стран Запада. Киевский режим заверили, что поддержка со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля-августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

При этом издание добавляет, что сам Киев не настолько уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.