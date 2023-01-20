В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
35 минут назад

Гросси прокомментировал слова Медведева об участии ядерных держав в конфликтах

ТАСС

Ядерное оружие не должно использоваться во время конфликта на Украине. Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в четверг, комментируя слова зампреда Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах.

Гросси прокомментировал слова Медведева об участии ядерных держав в конфликтах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава МАГАТЭ, отвечая на вопрос журналиста, привел высказывание "в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана".

"Я не выношу суждений и не даю комментариев относительно высказываний высокопоставленных чиновников какой бы то ни было страны. <...>. Конечно, я надеюсь, что в ходе этого конфликта не будет использоваться ядерное оружие, абсолютно", - сказал Гросси.

Ранее в четверг Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал произнесенные на форуме в Давосе высказывания о том, что "Россия должна проиграть" на Украине. По мнению замглавы СБ, ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, это должно быть очевидно любому западному политику. Как заявил Медведев, "[западный политикам] не приходит в голову сделать <...> элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".

Медведев: «Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной»

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что слова Медведева полностью соответствуют ядерной доктрине России.

"Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет".

В мире,Рафаэль Гросси,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,МАГАТЭ,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители