Гросси прокомментировал слова Медведева об участии ядерных держав в конфликтах

Ядерное оружие не должно использоваться во время конфликта на Украине. Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в четверг, комментируя слова зампреда Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах.
Глава МАГАТЭ, отвечая на вопрос журналиста, привел высказывание "в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана".
"Я не выношу суждений и не даю комментариев относительно высказываний высокопоставленных чиновников какой бы то ни было страны. <...>. Конечно, я надеюсь, что в ходе этого конфликта не будет использоваться ядерное оружие, абсолютно", - сказал Гросси.
Ранее в четверг Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал произнесенные на форуме в Давосе высказывания о том, что "Россия должна проиграть" на Украине. По мнению замглавы СБ, ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, это должно быть очевидно любому западному политику. Как заявил Медведев, "[западный политикам] не приходит в голову сделать <...> элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что слова Медведева полностью соответствуют ядерной доктрине России.
"Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет".