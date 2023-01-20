Гросси прокомментировал слова Медведева об участии ядерных держав в конфликтах

Глава МАГАТЭ, отвечая на вопрос журналиста, привел высказывание "в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана".

"Я не выношу суждений и не даю комментариев относительно высказываний высокопоставленных чиновников какой бы то ни было страны. <...>. Конечно, я надеюсь, что в ходе этого конфликта не будет использоваться ядерное оружие, абсолютно", - сказал Гросси.

Ранее в четверг Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал произнесенные на форуме в Давосе высказывания о том, что "Россия должна проиграть" на Украине. По мнению замглавы СБ, ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, это должно быть очевидно любому западному политику. Как заявил Медведев, "[западный политикам] не приходит в голову сделать <...> элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".