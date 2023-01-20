Экс-депутат Бундестага Гердт: Украина уже не сохранится в изначальных границах

Украина уже не сохранится в изначальных границах. Об этом заявил РИА Новости бывший депутат бундестага ФРГ, член партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
По его словам, судьба Украины уже предрешена - восстанавливать и делить эту страну будут, скорее всего, всем мировым сообществом.
"Украина уже не сохранится в изначальных границах. Это теперь нереально", - уверен Гердт.
Он отметил, что если заморозить конфликт сейчас, то это приведет в дальнейшем лишь к очередной эскалации, а значит, его нужно пройти до конца.
Накануне президент Польши Дуда заявил, что украинский конфликт - рано или поздно - завершится переговорами. А глава комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул, что угроза конфликта между альянсом и Россией сохранится независимо от судьбы Украины.