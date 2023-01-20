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43 минуты назад

Экс-депутат Бундестага Гердт: Украина уже не сохранится в изначальных границах

Российская Газета

Украина уже не сохранится в изначальных границах. Об этом заявил РИА Новости бывший депутат бундестага ФРГ, член партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

Экс-депутат Бундестага Гердт: Украина уже не сохранится в изначальных границах
Фото: ТАССТАСС

По его словам, судьба Украины уже предрешена - восстанавливать и делить эту страну будут, скорее всего, всем мировым сообществом.

"Украина уже не сохранится в изначальных границах. Это теперь нереально", - уверен Гердт.

Он отметил, что если заморозить конфликт сейчас, то это приведет в дальнейшем лишь к очередной эскалации, а значит, его нужно пройти до конца.

Накануне президент Польши Дуда заявил, что украинский конфликт - рано или поздно - завершится переговорами. А глава комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул, что угроза конфликта между альянсом и Россией сохранится независимо от судьбы Украины.

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