Экс-депутат Бундестага Гердт: Украина уже не сохранится в изначальных границах

Украина уже не сохранится в изначальных границах. Об этом заявил РИА Новости бывший депутат бундестага ФРГ, член партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, судьба Украины уже предрешена - восстанавливать и делить эту страну будут, скорее всего, всем мировым сообществом.

"Украина уже не сохранится в изначальных границах. Это теперь нереально", - уверен Гердт.

Он отметил, что если заморозить конфликт сейчас, то это приведет в дальнейшем лишь к очередной эскалации, а значит, его нужно пройти до конца.