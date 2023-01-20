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33 минуты назад

Лула пообещал демилитаризацию дворца президента Бразилии

Газета.Ru

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уволил более 50 офицеров, отвечающих за безопасность президента, в рамках мер по "демилитаризации" президентского дворца после своего преемника Жаира Болсонару, сообщает ФАН.

Лула пообещал демилитаризацию дворца президента Бразилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лула да Силва объявил об увольнении 18 января 13 офицеров в дополнение к 40, которых он отправил в отставку днем ранее. Президент объяснил этот шаг недоверием к военным из-за их бездействия против сторонников Жаира Болсонару, штурмовавших правительственные здания 8 января.

Лула выразил ранее подозрения в том, что представители вооруженных сил могли сговориться с организаторами беспорядков, в ходе которых несколько тысяч человек вторглись и разграбили здания конгресса Бразилии, президентского дворца и Федерального верховного суда. Он подчеркнул, что хотел бы поддерживать цивилизованные отношения с ВС Бразилии, но отметил, что они не должны быть политизированы. Лула добавил, что заменит большую часть уволенных военных полицейскими.

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