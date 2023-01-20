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57 минут назад

СМИ сообщили о взрыве у метро в Киеве

Никита Бородкин

Взрыв прогремел утром в пятницу, 20 января, возле станции метро «Лукьяновская» в Киеве. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на украинские СМИ, на месте происшествия возник пожар.

СМИ сообщили о взрыве у метро в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причины инцидента пока неизвестны, наличие пострадавших уточняется.

Напомним, что утром в среду, 18 января, в Броварах Киевской области рядом с детским садом упал вертолет. На кадрах с места происшествия видно, что после крушения произошел взрыв, а потом начался сильный пожар. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли.

В Киеве и Буче слышны взрывы

Жертвами авиакатастрофы стали 14 человек, в том числе один ребенок. 25 получили ранения, 11 из них несовершеннолетние. Служба безопасности Украины сообщала, что следователи рассматривают три причины происшествия: нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия с целью уничтожения воздушного судна.

В мире,Евгений Брин,Денис Монастырский,СБУ,
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