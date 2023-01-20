СМИ сообщили о взрыве у метро в Киеве

Взрыв прогремел утром в пятницу, 20 января, возле станции метро «Лукьяновская» в Киеве . Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на украинские СМИ, на месте происшествия возник пожар.

Напомним, что утром в среду, 18 января, в Броварах Киевской области рядом с детским садом упал вертолет. На кадрах с места происшествия видно, что после крушения произошел взрыв, а потом начался сильный пожар. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли.