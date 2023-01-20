В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
59 минут назад

В офисе Зеленского назвали лучшего друга Украины

Мария Иванова

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что объемы военной и финансовой помощи сделали США лучшим другом Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-трансляцию с Давосского форума.

В офисе Зеленского назвали лучшего друга Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Лучшего друга» Украины Ермака попросили назвать во время его выступления на форуме.

«Если мы вернемся к конкретным цифрам, разумеется, самый важный партнер, в цифрах финансовой, военной помощи, это, конечно же, США», - подчеркнул он.

Ермак добавил, что на Украине ценят поддержку всех союзников.

Байден призвал Европу активнее действовать на Украине

20 января США выделили Украине новый пакет военной помощи, на этот раз на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Киев получит 59 боевых машин пехоты Bradley с противотанковыми ракетными комплексами TOW, 590 ракет для них, восемь зенитно-ракетных комплексов M1097 Avenger, боеприпасы для NASAMS и HIMARS и другие вооружения.

В мире,СВО,Андрей Ермак,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители