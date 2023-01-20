В офисе Зеленского назвали лучшего друга Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что объемы военной и финансовой помощи сделали США лучшим другом Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-трансляцию с Давосского форума.

«Лучшего друга» Украины Ермака попросили назвать во время его выступления на форуме.

«Если мы вернемся к конкретным цифрам, разумеется, самый важный партнер, в цифрах финансовой, военной помощи, это, конечно же, США», - подчеркнул он.

Ермак добавил, что на Украине ценят поддержку всех союзников.