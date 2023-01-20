В офисе Зеленского назвали лучшего друга Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что объемы военной и финансовой помощи сделали США лучшим другом Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-трансляцию с Давосского форума.
«Лучшего друга» Украины Ермака попросили назвать во время его выступления на форуме.
«Если мы вернемся к конкретным цифрам, разумеется, самый важный партнер, в цифрах финансовой, военной помощи, это, конечно же, США», - подчеркнул он.
Ермак добавил, что на Украине ценят поддержку всех союзников.
20 января США выделили Украине новый пакет военной помощи, на этот раз на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Киев получит 59 боевых машин пехоты Bradley с противотанковыми ракетными комплексами TOW, 590 ракет для них, восемь зенитно-ракетных комплексов M1097 Avenger, боеприпасы для NASAMS и HIMARS и другие вооружения.