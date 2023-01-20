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46 минут назад

Экс-сотрудница разведки Коффлер: США переживают кризис в вопросе запасов вооружения

Елена Прошина

Власти Соединённых Штатов сегодня находятся в «настоящем кризисе» в связи с нехваткой вооружения из-за его поставок Киеву, сообщила телеканалу Fox News офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер.

Экс-сотрудница разведки: США переживают кризис в вопросе запасов вооружения
Фото: РамблерРамблер

«По факту, сейчас мы находимся в состоянии опасного кризиса и переживаем нехватку некоторых наших оружейных систем. По сути, мы в дефиците», — заявила она.

В настоящее время Министерство обороны США испытывает дефицит в запасах противотанковых ракетных комплексах Javelin, переносных зенитных ракетных комплексов Stringer, а также в боеприпасах калибром 155 мм.

Несмотря на это, 20 января американские власти объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в $2,5 млрд. Киев получит боеприпасы зенитно-ракетного комплекса NASAMS, системы противоракетной обороны, 59 боевых машин пехоты Bradley, а также 90 бронетранспортеров Stryker.

Бывший немецкий депутат, член правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердта заявил, что поставка Киеву тяжелого оружия приблизит мир к третьей мировой войне.

«Поставка тяжелого оружия не только основательно втянет в военный конфликт европейские страны, но и приблизит официальное признание третьей мировой войны. Новое оружие будет гореть так же, как и старое, но это новые жертвы и продление противостояния, эскалация конфликта, который очень выгоден кому-то, но не нам здесь, в Европе», — отметил парламентарий.

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