В частном доме Байдена обнаружили новые секретные документы

В частном доме президента США Джо Байдена обнаружили еще шесть новых секретных документов. Об этом сообщил адвокат американского лидера, передает ТАСС.

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Сотрудники Минюста США при проверке в доме американского президента в Уилмингтоне нашли документы с «пометками о конфиденциальности». Материалы относятся к периодам времени, когда Байден был сенатором и вице-президентом США.

Ранее Байден, комментируя найденные у него секретные документы, заявил, что оказывает полное содействие в разбирательстве и выразил надежду, что ситуация скоро разрешится.