Постпред Норвегии при ООН: РФ и Украина не готовы к переговорам, но должны готовить почву

Россия и Украина в настоящее время «не готовы вести переговоры о мире или прекращении огня», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя Норвегии при ООН Мону Юуль.

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Она заявила журналу The Economist, что двум странам следует готовиться к диалогу по этим вопросам.

«Никогда не рано готовиться к возможным переговорам. Стороны конфликта должны выработать стратегию, то есть даже если условия для будущих переговоров не просматриваются, должны определить то, как и когда путь переговоров мог бы обеспечить соблюдение интересов их граждан», — считает дипломат.

Постпред считает, что каналы связи должны быть налажены как можно раньше, а продолжение боевых действий необязательно должно исключать контакты. При этом отсутствие налаженных контактов между Москфвой и Киевом может серьезно замедлить или осложнить ход переговоров.

Юуль предложила подготовить для Украины и РФ «тоннель», по которому страна в какой-то момент могла бы начать двигаться к урегулированию конфликта. При этом международному сообществу и ООН необходимо начать эту работу уже сейчас, подготовившись к моменту, когда двум сторонам потребуется поддержка. Дипломат подчеркнула, что оказав Москве и Киеву содействие в заключении зерновой сделки, ООН показала, что по некоторым вопросам Россия и Украина могут прийти к компромиссу.