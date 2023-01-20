Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи Украине

Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в Пентагоне.

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— Министерство обороны США объявляет о выделении военной помощи для обеспечения критической безопасности Украины и потребностей в обороне. Это выделение оценивается в 2,5 миллиарда долларов, — сказано в сообщении, передает РИА Новости.

5 января в Белом доме сообщили, что в очередном пакете военной поддержки Соединенные Штаты Америки планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Помимо этого, Вашингтон и Берлин собираются направить специалистов, которые будут обучать украинские войска использовать выделенные вооружения.