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17 минут назад

WP: директор ЦРУ Бернс тайно посетил Киев и провел встречу с Зеленским

Газета.Ruиещё 5

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс тайно посетил Киев и президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы рассказать ему о планах России, сообщает газета The Washington Post.

Стало известно о тайной встрече директора ЦРУ с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В издании ссылаются на источники в ЦРУ — согласно этим данным, Бернс приезжал в Киев для того, чтобы рассказать Зеленскому о предполагаемых планах руководства России на ближайшие недели и месяцы.

При этом, Бернс также заявил Зеленскому, что в дальнейшем оказывать Украине помощь будет сложнее.

Ранее стало известно, что в Пентагоне считают слишком затратным оснащение Украины танками М1 Abrams.

Тем временем в Германии, от которой Украина не первый месяц требует танки Leopard, заявили, что если и будут поставлять тяжелое оружие ВСУ, то только после американских партнеров.

В мире,Уильям Бернс,Владимир Зеленский,ЦРУ,Пентагон,
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