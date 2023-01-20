Стало известно о тайной встрече директора ЦРУ с Зеленским

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В издании ссылаются на источники в ЦРУ — согласно этим данным, Бернс приезжал в Киев для того, чтобы рассказать Зеленскому о предполагаемых планах руководства России на ближайшие недели и месяцы.

При этом, Бернс также заявил Зеленскому, что в дальнейшем оказывать Украине помощь будет сложнее.

Ранее стало известно, что в Пентагоне считают слишком затратным оснащение Украины танками М1 Abrams.