Стало известно о тайной встрече директора ЦРУ с Зеленским

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс тайно посетил Киев и президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы рассказать ему о планах России, сообщает газета The Washington Post.
В издании ссылаются на источники в ЦРУ — согласно этим данным, Бернс приезжал в Киев для того, чтобы рассказать Зеленскому о предполагаемых планах руководства России на ближайшие недели и месяцы.
При этом, Бернс также заявил Зеленскому, что в дальнейшем оказывать Украине помощь будет сложнее.
Ранее стало известно, что в Пентагоне считают слишком затратным оснащение Украины танками М1 Abrams.
Тем временем в Германии, от которой Украина не первый месяц требует танки Leopard, заявили, что если и будут поставлять тяжелое оружие ВСУ, то только после американских партнеров.