В Перу аэропорт приостановил работу из-за протестов

Аэропорт Куско, который принимает ежегодно тысячи иностранных туристов, направляющихся в древний комплекс Мачу-Пикчу, приостановил работу из-за протестов. Об этом сообщило в четверг министерство транспорта и коммуникаций страны.
"Министерство сообщает, что в превентивных целях международный аэропорт Алехандро Веласко в Куско приостановит работу. Эта мера принимается для защиты здоровья людей и обеспечения безопасности авиасообщения", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его странице в Twitter.
Как сообщает радиостанция RPP, у аэропорта произошли столкновения между полицией и участниками антиправительственных манифестаций. Протестующие попытались прорваться в здание. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона нарушителей порядка. По данным радиостанции, пострадал как минимум один человек.
Министерство транспорта ранее сообщило о приостановке работы аэропорта Арекипы, одного из крупнейших городов Перу.
После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники требуют отставки главы государства Дины Болуарте и проведения новых выборов. В ходе столкновений погибли более 50 человек, сотни пострадали.