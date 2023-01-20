В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

В Перу аэропорт приостановил работу из-за протестов

ТАСС

Аэропорт Куско, который принимает ежегодно тысячи иностранных туристов, направляющихся в древний комплекс Мачу-Пикчу, приостановил работу из-за протестов. Об этом сообщило в четверг министерство транспорта и коммуникаций страны.

В Перу аэропорт приостановил работу из-за протестов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министерство сообщает, что в превентивных целях международный аэропорт Алехандро Веласко в Куско приостановит работу. Эта мера принимается для защиты здоровья людей и обеспечения безопасности авиасообщения", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его странице в Twitter.

Как сообщает радиостанция RPP, у аэропорта произошли столкновения между полицией и участниками антиправительственных манифестаций. Протестующие попытались прорваться в здание. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона нарушителей порядка. По данным радиостанции, пострадал как минимум один человек.

Министерство транспорта ранее сообщило о приостановке работы аэропорта Арекипы, одного из крупнейших городов Перу.

После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники требуют отставки главы государства Дины Болуарте и проведения новых выборов. В ходе столкновений погибли более 50 человек, сотни пострадали.

В мире,Педро Кастильо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители