В офисе Зеленского назвали США лучшим другом Украины

«Если мы вернемся к конкретным цифрам, разумеется, самый важный партнер, в цифрах финансовой, военной помощи, это, конечно же, США», — заявил политик в ходе своего онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, комментируя вопрос о «лучшем друге Украины».