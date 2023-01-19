Алиев: Ереван отказался от переговоров с Баку в Грузии

"Армения не ответила на наше предложение о подписании мирного соглашения, которое будет очень простым и будет основываться на фундаментальных принципах международного права. Еврокомиссар [по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес] Хан намекнул на отсутствие здесь Армении Но почему Армении нет? Потому что Армения отвергла наше с Грузией предложение начать трехсторонний формат сотрудничества", - подчеркнул Алиев.