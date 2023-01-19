Алиев: Ереван отказался от переговоров с Баку в Грузии

Азербайджанская сторона предлагала Армении организовать встречу лидеров двух стран в Грузии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.
По его словам, республика исторически выступала местом встреч представителей соседних государств.
"Наше предложение состояло в организации встречи лидеров в Грузии, так как Грузия исторически всегда была местом, где встречались все соседи. Но Армения к этому не готова", - пояснил Алиев.
Как указал президент Азербайджана, в настоящее время Ереван все еще не дал ответ на предложение Баку по мирному договору. Он также добавил, что представители Армении решили не ехать на Всемирный экономический форум в Давосе.
"Армения не ответила на наше предложение о подписании мирного соглашения, которое будет очень простым и будет основываться на фундаментальных принципах международного права. Еврокомиссар [по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес] Хан намекнул на отсутствие здесь Армении Но почему Армении нет? Потому что Армения отвергла наше с Грузией предложение начать трехсторонний формат сотрудничества", - подчеркнул Алиев.
Ранее сообщалось, что Алиев обвинил Армению в манипулировании ситуацией на Лачинской дороге.