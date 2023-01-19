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53 минуты назад

Алиев заявил, что Ереван отказался от переговоров с Баку в Грузии

Газета.Ru

Азербайджанская сторона предлагала Армении организовать встречу лидеров двух стран в Грузии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

Алиев: Ереван отказался от переговоров с Баку в Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, республика исторически выступала местом встреч представителей соседних государств.

"Наше предложение состояло в организации встречи лидеров в Грузии, так как Грузия исторически всегда была местом, где встречались все соседи. Но Армения к этому не готова", - пояснил Алиев.

Как указал президент Азербайджана, в настоящее время Ереван все еще не дал ответ на предложение Баку по мирному договору. Он также добавил, что представители Армении решили не ехать на Всемирный экономический форум в Давосе.

"Армения не ответила на наше предложение о подписании мирного соглашения, которое будет очень простым и будет основываться на фундаментальных принципах международного права. Еврокомиссар [по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес] Хан намекнул на отсутствие здесь Армении Но почему Армении нет? Потому что Армения отвергла наше с Грузией предложение начать трехсторонний формат сотрудничества", - подчеркнул Алиев.

Ранее сообщалось, что Алиев обвинил Армению в манипулировании ситуацией на Лачинской дороге.

В мире,Ильхам Алиев,
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