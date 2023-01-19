Вучич определил перспективы членства Сербии в ЕС

«В некотором роде и ЕС не демонстрирует энтузиазм, когда речь идет о нас. Я слежу за цифрами в регионе, которые показывают. что популярность ЕС падает. У Северной Македонии и Сербии в особенности, но также и в Черногории», — подчеркнул он.