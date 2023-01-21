Ламбрехт запретила проверку танков Leopard перед встречей в Рамштайне

Бывшая глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт запретила инвентаризацию находящихся на вооружении страны танков Leopard за неделю до ухода со своего поста. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники в министерстве.
"Всего за неделю до своей отставки бывший министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не проводить инвентаризацию танков бундесвера Leopard 1 и Leopard 2", - сказано в сообщении.
Согласно информации источников, Ламбрехт хотела отвести от канцлера Германии Олафа Шольца подозрения в нежелании отправлять танки Киеву в связи с тем, что "подсчет бундесвером боеспособных танков мог быть интерпретирован как готовность их поставлять".
Как пишет Business Insider, Шольцу, в противном случае, надо было бы "оправдываться", притом, что на встрече в Рамштайне от ФРГ ожидалось согласие на отправку танков Украине.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник пожаловался на то, что Германия еще не приняла решение по поставкам танков Leopard 2 Киеву.