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32 минуты назад

BI: экс-глава МО ФРГ Ламбрехт запретила проверку танков Leopard перед встречей в Рамштайне

Газета.Ruиещё 3

Бывшая глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт запретила инвентаризацию находящихся на вооружении страны танков Leopard за неделю до ухода со своего поста. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники в министерстве.

Ламбрехт запретила проверку танков Leopard перед встречей в Рамштайне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Всего за неделю до своей отставки бывший министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не проводить инвентаризацию танков бундесвера Leopard 1 и Leopard 2", - сказано в сообщении.

Согласно информации источников, Ламбрехт хотела отвести от канцлера Германии Олафа Шольца подозрения в нежелании отправлять танки Киеву в связи с тем, что "подсчет бундесвером боеспособных танков мог быть интерпретирован как готовность их поставлять".

Вероятность раскола НАТО из-за поставок танков Украине оценили

Как пишет Business Insider, Шольцу, в противном случае, надо было бы "оправдываться", притом, что на встрече в Рамштайне от ФРГ ожидалось согласие на отправку танков Украине.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник пожаловался на то, что Германия еще не приняла решение по поставкам танков Leopard 2 Киеву.

В мире,Кристина Ламбрехт,Андрей Мельник,Олаф Шольц,НАТО,
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